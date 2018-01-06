(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Известный врач и телеведущая Ирина Чукаева скончалась на 68-м году жизни в 13-й городской больнице Москвы. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Чукаева была госпитализирована некоторое время назад. Ей поставили предварительной диагноз «осложнение после пневмонии».

Ирина Чукаева – известный врач-кардиолог, вела передачу «Студия "Здоровье"» и была ее автором. Программа выходила на канале

«Россия 1» и ОТР.

С 2003 года врач возглавляла кафедру поликлинической терапии в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. В 2011 году она была удостоена звания заслуженного врача России.