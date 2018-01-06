Группа «Моя Мишель» выступила в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Известная музыкальная группа «Моя Мишель» из Благовещенска дала концерт в казанском Горкинско-Ометьевском лесу.

Выступление было организовано в рамках программы «Зима в парках», которая проходит во всех парках столицы Татарстана с 20 декабря по 14 января. «Мы дарим людям новогоднее настроение, это такой подарок городу и всем жителям», – заметила арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова.

«Моя Мишель» – одна из самых интересных, популярных, современных, хороших и качественных групп, которая известна многим жителям города, объяснила она выбор именно этого коллектива. «Сложно было угадать с погодными условиями, потому что сегодня -15, а так, в принципе, все вполне реализуемо», – добавила Куракова.

На разогреве выступила казанская кавер-группа Doratti. Коллектив исполнил альтернативные версии зарубежных песен, а также представил DJ-сеты, завлекая к сцене со всего парка.

Пока одни зрители танцевали и делали памятные фото с аниматорами в костюмах ангелов, другие ожидали выступления хедлайнеров мероприятия в кафе напротив, откуда организаторы периодически выходили с согревающими напитками для артистов.

Ведущий в костюме для сноуборда не давал скучать зрителям скучать до самого момента выхода на сцену группы «Моя Мишель». Он проводил конкурсы, предлагая, например, отличить названия женской косметической продукции от имен известных футболистов. Также было организовано барабанное шоу. Девушки-барабанщицы были одеты в гусарские костюмы.

Исполнив первую песню и сорвав шквал аплодисментов, вокалистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук поздравила казанцев с Новым годом. «Вы можете загадывать желания, они реально сбываются!» – сказала она перед исполнением песни «Санта».

«Мы приехали из Москвы, там сейчас +3. Мы рады, что в этот зимний мороз вы пришли нас поддержать и согреть своим теплом», – обратилась к слушателям исполнительница, назвав себя Снегурочкой.

Несмотря на холод, площадка была практически заполнена. Стоявшие в задних рядах гости мероприятия самых разных возрастов даже согревались танцами под исполнявшиеся композиции.

«О мероприятии мы узнали случайно, нам рассказали родственники. Мы тут рядом живем, часто праздники какие-то проходят. Хорошо, что этот парк открыли», – поделилась впечатлениями одна из зрительниц, Елена, пришедшая сюда со своими внуками.