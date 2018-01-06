ВВС США опубликовали видео перехвата российских Су-30 над Балтикой

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Соединенных Штатов опубликовали видеозапись перехватов российских истребителей над Балтийским морем. Первый случай имел место 23 ноября прошлого года, второй – 13 декабря, передает РИА «Новости».

Ролик включает четыре эпизода, из которых непосредственно к сопровождению российских самолетов имеют отношение два.

Во второй части видео показано, как 23 ноября два американских истребителя F-15 Eagle поднимаются для перехвата и сопровождают два российских истребителя Су-30 (предположительно, принадлежащих ВМФ РФ). Причиной перехвата названо то, что последние «не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов».

В третьей продемонстрированы аналогичные действия, имевшие место 13 декабря. В обоих инцидентах участвовали летчики и самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующиеся на авиабазе Лейкнхет в Великобритании.

Кроме того, в первом эпизоде показан подъем по тревоге американских летчиков 1 апреля 2014 года на авиабазе Зокняй под Шяуляем в Литве. В четвертом же командир 493-й эскадрильи подполковник Коди Блейк отвечает на вопросы, связанные с миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.