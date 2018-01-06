Три команды КВН из Челнов принимают участие в фестивале «КиВиН-2018» в Сочи

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Три команды КВН из Набережных Челнов принимают участие в 29-м сочинском фестивале команд КВН «КиВиН-2018».

В этом году Автоград на фестивале представляют такие команды, как «Марат» из НГПУ, «Бим Бам Бом» из Набережночелнинского института К(П)ФУ и «С хорошим настроением» (АО «Ремдизель»).

Уже сегодня две команды выступят в первом туре. 54-й по счету станет команда «С хорошим настроением», а 83-й выступит команда «Марат».

Кроме того, в фестивале принимают участие и другие команды из Татарстана: «Казань», «Система зажигания», «С ДР» и ряд иных.