В Челнах суд отправил за решетку борцов со сплетнями

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Два челнинских парня решили наказать сплетников и угодили в колонию, сообщает городской суд.

Все началось с того, что гражданская жена одного из мужчин пожаловалась ему на то, что некие ребята, с которыми она училась в колледже, распускают слухи о татуировке на ее теле. На тот момент она была беременна, и переживания могли сказаться на ее здоровье. Супруг решил разобраться со сплетниками. Он встретился с одногруппниками своей сожительницы в назначенном месте и предупредил о последствиях «информационного вброса». Также мужчина сообщил, что хочет получить материальную компенсацию за причиненный его девушке моральный ущерб.

Поскольку «компенсацию» челнинец так и не получил, он решил наведаться к молодым людям на работу и выяснить, с чем связана задержка. Прихватив с собой друга и изрядно выпив, мужчина заявился в велопрокат, где работали бывшие однокурсники его супруги. Там он стал размахивать телескопической дубинкой. В результате выяснения отношений один из велопрокатчиков получил пощечину, лишился телефона и карманных денег. У другого также взяли пару сотен рублей. Напавшие потребовали, чтобы им написали расписку, в которой сплетники обязались выплатить 50 тысяч рублей морального ущерба.

Но расплачиваться в итоге пришлось борцам со сплетнями. И хотя в суде молодые люди уверяли, что приходили просто поговорить, суд признал их виновными в разбойном нападении и отправил в колонию общего режима на два года каждого. А поскольку у одного из них была непогашенная условная судимость, то ему включили в срок наказания еще семь месяцев.