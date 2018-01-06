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В Лаишевском районе школьники провели «Снежный десант»

6 января 2018, 07:23

Взяв в руки лопаты, дети очистили школьный двор от снега.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В селе Державино Лаишевского района подростки провели операцию «Снежный десант». Взяв в руки лопаты, они очистили школьный двор от снега, пишет газета «Камская новь».

также в новогодние каникулы шестиклассники Песчано-Ковалинской средней общеобразовательной школы совершили увлекательную экскурсию в планетарий и обсерваторию имени Энгельгардта. Ребята познакомились с экспонатами планетария, потом совершили прогулку по звездному небу и экскурс по Солнечной системе.

В Татарско-Сараловском сельском клубе собрались на веселую новогоднюю конкурсную программу «Новый год улыбнется нам!» Ее совместно провели сельский клуб и библиотека. Интересные и забавные конкурсы, игры, костюмированные представления и веселые сценки, подготовленные участниками художественной самодеятельности, никому не давали скучать.

 


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