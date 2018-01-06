Жители России из-за теплой зимы вновь открыли грибной сезон

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Аномально теплая зима позволила жителям ряда регионов России собрать новый урожай грибов. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».

Больше всех повезло москвичам – в центре города появились опята. Грибной сезон вновь открыли и в Воронежской области. Жители Ярославля в первые дни нового года запаслись опятами и вешенками.

Кроме того, в Калужской области расцвели анютины глазки, в Подмосковье зазеленела сирень, а в Карелии распустились розы.

Некоторые дачники Москвы открыли запертые на зиму коттеджи – на клубнике выросли молодые листочки, зеленеет петрушка. Фотографии капризов природы появились и в соцсетях жителей Ростова-на-Дону, Тульской области.