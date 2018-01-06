Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

ВОЗ намерена приравнять игровую зависимость к психическому расстройству

6 января 2018, 02:21

Пристрастие игроманов войдет в 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней».
ВОЗ намерена включить игроманию в список психических расстройств
В структуре мозга игроманов нашли аномалии
Предпринимаемые меры по борьбе с Эболой достаточны и будут иметь эффект – спецпредставитель ООН
Распространение лихорадки Эбола в Сенегале прекратилось – ВОЗ
В Либерии продолжает распространяться лихорадка Эбола

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Всемирная организация здравоохранения намерена приравнять игровую зависимость к психическому расстройству. С такой формулировкой пристрастие игроманов войдет в 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней» (ICD), сообщает «Русская служба Би-би-си».

Сборник выйдет в 2018 году. В его «черновике» состояние описывается как навязчивая и регулярно возникающая потребность в игре. Она такая острая, что «превосходит по важности прочие жизненные интересы». Чтобы врачи могли поставить такой диагноз, симптомы должны наблюдаться у человека в течение года, однако этот период может быть меньше, «если симптомы сильно выражены».

Последнее издание справочника ВОЗ вышло в 1992-м, а в этом году будет опубликован его пересмотренный и дополненный вариант. Этот документ является ведущим классификатором заболеваний и их симптомов, он используется врачами и научными работниками всего мира для определения болезни и постановки диагноза.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter