ВОЗ намерена приравнять игровую зависимость к психическому расстройству

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Всемирная организация здравоохранения намерена приравнять игровую зависимость к психическому расстройству. С такой формулировкой пристрастие игроманов войдет в 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней» (ICD), сообщает «Русская служба Би-би-си».

Сборник выйдет в 2018 году. В его «черновике» состояние описывается как навязчивая и регулярно возникающая потребность в игре. Она такая острая, что «превосходит по важности прочие жизненные интересы». Чтобы врачи могли поставить такой диагноз, симптомы должны наблюдаться у человека в течение года, однако этот период может быть меньше, «если симптомы сильно выражены».

Последнее издание справочника ВОЗ вышло в 1992-м, а в этом году будет опубликован его пересмотренный и дополненный вариант. Этот документ является ведущим классификатором заболеваний и их симптомов, он используется врачами и научными работниками всего мира для определения болезни и постановки диагноза.