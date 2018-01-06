«КАМАЗ-Мастер» стартует в 40-м ралли-марафоне «Дакар-2018»

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинская команда «КАМАЗ-Мастер» стартует сегодня в 40-м по счету ралли-марафоне «Дакар-2018».

Гонка начнется в столице Перу Лиме. Всего спортсменам предстоит преодолеть 9 тыс. км и финишировать в аргентинском городе Кордове. На этот раз ралли пройдет на территории трех стран: Перу, Боливии и Аргентины.

В этом году марафон начинается на пять дней позднее обычного, благодаря чему российские гонщики впервые за долгое время смогли встретить Новый год в кругу родных и близких.

На «Дакар-2018» «КАМАЗ-Мастер» выставляет четыре «боевых» экипажа: № 500 – пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков; № 502 – пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильнур Мустафин; № 507 – пилот Айрат Мардеев, штурман Айдар Беляев, механик Дмитрий Свистунов; № 515 – пилот Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Романов.

Также за чемпионство будут бороться команды IVECO, Tatra, Renault, Scania, LIAZ, «МАЗ» и другие. Всего на старт «Дакара» выйдут 332 транспортных средств из 54 стран мира, в том числе – 42 спортивных грузовика.

В 2018 году ралли «Дакар» отмечает сорокалетний юбилей, а команда «КАМАЗ-Мастер» – тридцатилетие со дня основания.