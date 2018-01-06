В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» в РТ выделили 3,7 млрд рублей

(Казань, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В 2017 году на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено около 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Мероприятия по безопасности дорожного движения проведены на 61 месте концентрации ДТП в Казани и Набережных Челнах. Всего отремонтировано более 180 км дорог и выполнены работы на 175 улицах.

В следующем году на реализацию федерального проекта выделят еще 3 млрд рублей. Работы будут проводиться на 21 месте концентрации ДТП.