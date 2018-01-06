(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Ученые назвали главную астрономическую дату 2018 года, когда произойдут сразу три редких события. Ею станет 27 июля, сообщается на сайте Московского планетария.

В этот день Марс подойдет к Земле на расстояние 57,5 млн км – этого события астрономы ждали 15 лет.

Вторым важным событием станет полное затмение Луны, которое смогут понаблюдать жители центра и юга России.

27 июля также запомнится минилунием. В 8.45 мск Луна окажется в самой далекой точке от Земли, в апогее, а через 15 часов войдет в фазу полнолуния. Такое совпадение полнолуния и апогея астрономы и называют минилунием.