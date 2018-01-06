Жители центра России смогут увидеть полное затмение Луны

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Жители центра и востока России 31 января смогут увидеть полное затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Всего 2018 год подарит пять затмений: два полных затмения Луны – 31 января и 27 июля и три затмения Солнца – 15 февраля, 13 июля и 11 августа. При этом оба полных лунных затмения будут доступными для российских наблюдателей.

Кроме того, 7 января с 4 утра и до восхода Солнца можно будет полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса.

Интересно, что 15 января Луна будет находиться на самом далеком от Земли расстоянии в 2018 году – 406 тыс. 459 км.