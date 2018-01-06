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На Рождество в Набережных Челнах будут курсировать дополнительные автобусы

6 января 2018, 17:30

Автобусы подъедут ко времени завершения службы.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В праздник Рождества Христова в Набережных Челнах будут курсировать дополнительные автобусы, пишут «Челнинские известия».

Во время проведения рождественских богослужений МУП «Электротранспорт» организует дополнительные пассажирские перевозки в Автограде:

— от Свято-Вознесенского собора по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»;

— от храма «Рождества Христова» по проспекту Мира до остановки «Автостанция».

Автобусы подъедут ко времени завершения службы, говорится в сообщении издания.


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