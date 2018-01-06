На Рождество в Набережных Челнах будут курсировать дополнительные автобусы

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В праздник Рождества Христова в Набережных Челнах будут курсировать дополнительные автобусы, пишут «Челнинские известия».
Во время проведения рождественских богослужений МУП «Электротранспорт» организует дополнительные пассажирские перевозки в Автограде:
— от Свято-Вознесенского собора по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»;
— от храма «Рождества Христова» по проспекту Мира до остановки «Автостанция».
Автобусы подъедут ко времени завершения службы, говорится в сообщении издания.