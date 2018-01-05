(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Ростуризм предупредил о высокой лавиноопасности в Италии, на которую обрушились обильные снегопады. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Природные катаклизмы стали причиной блокировки более 10 тыс. туристов на горнолыжном курорте Червиния. Сюда прекратилось дорожное сообщение.

К настоящему времени, по информации Ростуризма, ситуация нормализовалась, однако опасность сохраняется. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Российских туристов просят внимательно следить за метеосводками и соблюдать меры предосторожности.