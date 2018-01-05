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Духовная жизнь

Глава Татарстанской митрополии проведет серию служб в Рождество

5 января 2018, 21:55

Рождественские богослужения будут длиться два дня - 6 и 7 января.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит в столице РТ несколько служб в рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

6 января, в Рождественский сочельник, владыка Феофан возглавит богослужение в Никольском кафедральном соборе Казани. Оно начнется в 8.30. В 17.00 он проведет службу в приходе Рождества Христова.

В ночь на 7 января митрополит Феофан будет присутствовать в Петропавловском соборе. Здесь начнется богослужение в 23.30.

В Рождество глава Татарстанской митрополии совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Верующие смогут принять участие в молитве в 17.00.


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