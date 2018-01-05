Глава Татарстанской митрополии проведет серию служб в Рождество

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит в столице РТ несколько служб в рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

6 января, в Рождественский сочельник, владыка Феофан возглавит богослужение в Никольском кафедральном соборе Казани. Оно начнется в 8.30. В 17.00 он проведет службу в приходе Рождества Христова.

В ночь на 7 января митрополит Феофан будет присутствовать в Петропавловском соборе. Здесь начнется богослужение в 23.30.

В Рождество глава Татарстанской митрополии совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Верующие смогут принять участие в молитве в 17.00.