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Лучшие сноукайтингисты приехали в Татарстан на всероссийские соревнования

5 января 2018, 21:27

Лучшие сноукайтингисты приехали в Татарстан на всероссийские соревнования Лаишевский район в третий раз становится хозяином соревнований, турнир завершится 8 января.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). 45 сноукайтингистов из шести регионов России приехали в Боровое Матюшино, чтобы принять участие в соревнованиях по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Лаишевский район в третий раз становится хозяином соревнований. Татарстан же встречает таких спортсменов в шестой раз. Турнир завершится 8 января. Он организован в рамках II Кубка России по сноукайтингу «Оранжевый ветер-2018».

Сноукайтинг представляет собой занятия с буксировочным кайтом (спортивный воздушный змей в виде паруса, прикрепленного стропами к специальной планке, которую спортсмен держит в руках – прим. Т-и) на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.


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