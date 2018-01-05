Альметьевск стал центром притяжения гостей со всей России

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На альметьевский горнолыжный комплекс «ЯН» съехались любители активного отдыха со всей России. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
Среди отдыхающих оказались жители близлежащих районов Татарстана, а также Башкортостана, Удмуртии, Самары и Сыктывкара.
Те, кто устал отдыхать дома, «вооружились» санками, ледянками и тюбингами, а кто-то горными лыжами и сноубордами.
На территории комплекса имеется семь освещенных горнолыжных трасс различной категории сложности. Их общая протяженность составляет 4612 м, перепад высот – 126 м.
С теми, кто на горные лыжи встал впервые, работают опытные инструкторы. Все трассы оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.