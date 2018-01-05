(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Республиканская комиссия начала оценку новогоднего оформления Нурлатского района, которую планируется завершить к 1 февраля. К этому времени должны определиться победители конкурса в пяти номинациях.

Как сообщает газета «Дружба», критериями для определения лучших стали художественное, световое оформление и организованные праздничные мероприятия.

Нурлат встретил Новый год во всеоружии. Ледяные скульптуры украсили не только центральный парк и главную площадь, но и территории местных учреждений и предприятий.