Глава МИД Германии назвал общую черту между США, Россией и Китаем

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Между США, Россией и Китаем есть общая черта. Она заключается в том, что эти страны «презирают» Евросоюз. Об этом в интервью Spiegel заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает RT.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают», считает министр.

Габриэль посетовал, что на США больше нельзя положиться, и страну на мировой арене вытесняют Россия, Иран и Китай.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что введение миротворческих войск ООН в Донбассе может поспособствовать отмене санкций в отношении России. Он отметил, что с ввода миротворцев на линию соприкосновения сторон мог бы начаться «новый этап политики разрядки» в отношении Москвы.