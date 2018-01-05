В Набережных Челнах похоронили балалаечника театра «Русская песня»

(Набережные Челны, 5 января, «Татар-информ»). Музыканта-балалаечника театра «Русская песня» Дмитрия Калинина, погибшего в Москве, похоронили в его родном городе Набережные Челны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления культуры исполкома Автограда и однокурсницу музыканта Эльвиру Ногманову.

«Его похоронили сегодня в Набережных Челнах, на городском кладбище. Только семейное прощание было утром. Также прошел вечер памяти. В основном на вечер пришли родственники и однокурсники, которые учились с ним в училище искусств, и те, кто соприкасался в искусстве», – пояснила собеседница агентства.

По ее словам, по решению близких музыканта в ближайшее время пройдет памятный концерт в детской музыкальной школе, где учился Калинин.

Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Учился в музыкальной школе и Набережночелнинском колледже искусств. Затем закончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре «Русская песня».

С 27 декабря 2017 года 41-летний музыкант, известный как CrazyBalalaika, перестал выходить на связь. К его поискам подключались волонтеры LizaAlert. Утром 30 декабря его тело нашли вблизи Хомутовского тупика в Москве под железнодорожным мостом внутри технического помещения опоры пешеходного моста с двумя колото-резаными ранениями в области сердца.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по факту убийства. Между тем, как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, основная версия – самоубийство.