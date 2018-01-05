(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Среди 10 юношеских команд определились победители турнира по волейболу на призы главы Нурлатского района, который завершился в Нурлате. Об этом сообщает газета «Дружба».

Первое место завоевала команда, состоявшая из представителей третьей школы Нурлата. На второй ступени пьедестала почета оказалась сборная местной гимназии. «Бронза» досталась учащимся городской школы № 2.

Победителей поощрили грамотами и медалями, а также денежными призами. Команде школы № 3 достался переходящий кубок и комплект спортивной формы.