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Определились победители турнира по волейболу на призы главы Нурлатского района

5 января 2018, 19:47 , Фото: nurlat-tat.ru

Определились победители турнира по волейболу на призы главы Нурлатского района Первое место завоевала команда, состоявшая из представителей третьей школы Нурлата.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Среди 10 юношеских команд определились победители турнира по волейболу на призы главы Нурлатского района, который завершился в Нурлате. Об этом сообщает газета «Дружба».

Первое место завоевала команда, состоявшая из представителей третьей школы Нурлата. На второй ступени пьедестала почета оказалась сборная местной гимназии. «Бронза» досталась учащимся городской школы № 2.

Победителей поощрили грамотами и медалями, а также денежными призами. Команде школы № 3 достался переходящий кубок и комплект спортивной формы.


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