СБУ задержала в Киеве экс-главу Минздрава Крыма

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). За нахождение на территории Украины в Киеве задержан бывший глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена», пишут «Известия».

Служба безопасности страны конфисковала у бывшего министра российский паспорт, служебное удостоверение и ряд других документов. Его жилье обыскали.

Михальчевский после присоединения полуострова к России занимал свой пост непродолжительное время. В июне 2014 года он уволился.

Ранее СБУ обвинила российские спецслужбы в антиукраинских провокациях. По утверждению ведомства, ФСБ РФ «охотится» на граждан Украины и поездки на российскую территорию крайне опасны для них.