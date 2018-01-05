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«Белые волшебники» из театра «Изуми» вернули надежду жителям Нижнекамска

5 января 2018, 19:01 , Фото: ntr-24.ru

«Белые волшебники» из театра «Изуми» вернули надежду жителям Нижнекамска Миссия актеров, по их словам, заключается в возвращении веры в хорошее в сердце каждого человека.
В Альметьевске выступят артисты театра «Изуми» – «белые волшебники»
Парки Нижнекамска посетят волшебники уличного театра «Изуми»
В Челны с новогодними гастролями прибыл уличный театр «Изуми»

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Казанский уличный театр «Изуми» выполнил свою миссию в парке Нефтехимиков в Нижнекамске, представив зрителям волшебную постановку. Об этом сообщает портал «Новости НТР».

«Мы – белые волшебники, и вот у людей пропала надежда и вера в мечту, и мы пришли ее возвращать, потому что мир так может погибнуть… Чтобы они продолжали верить в свою надежду», – отметили артисты.

Миссия актеров, по их словам, заключается в возвращении веры в хорошее в сердце каждого человека.

Театр «Изуми» начал новогоднее турне по Татарстану с Набережных Челнов. Завтра артисты выступят в Альметьевске.


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