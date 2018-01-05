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В Лаишеве назвали победителей фестиваля «Уха»

5 января 2018, 18:50 , Фото: Ирина Реброва

В Лаишеве назвали победителей фестиваля «Уха» Глава района Михаил Афанасьев снял пробу с ухи, а также поучаствовал в уличных танцах.

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Команда, состоявшая из поваров Большекабанского, Куюковского и Александровского сельских поселений, заняла первое место на фестивале «Уха», который завершился сегодня в Лаишеве. Об этом сообщает «Камская новь».

На втором месте оказался коллектив в составе представителей Егорьевского, Сокуровского и Малоелгинского сельских поселений. Третье место досталось команде, в которую вошли жители Тат. Сараловского, Атабаевского и Макаровского сельских поселений.

Всего процесс приготовления рыбного блюда происходил у шести котлов. Здесь же была организована концертная программа с песнями, плясками и частушками.

На мероприятие прибыл и глава района Михаил Афанасьев. Он снял пробу с ухи и присоединился к пляскам.


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