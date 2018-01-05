Порошенко заявил о независимости от российского «газового крючка»

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Решение Стокгольмского арбитражного суда позволило Украине отказаться от российского газа, что означает независимость от «газового крючка» РФ. Об этом в своем Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка “Газпрома”. Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины», – заявил Порошенко.

Суд между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» длился с 2014 года. «Нафтогаз» требовал компенсировать переплату стоимости газа за 2011 — 2015 годы. Компенсация составляла 14 млрд долларов. Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование украинской компании. Более того, обязал выплатить 2 млрд долларов долга за поставленный газ.

В 2016 году Украина впервые закупила к отопительному сезону газ по реверсу в Европе – у Словакии, Польши и Венгрии.

Позже Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у России. Это произойдет, если газ будет «дешевым», а также «честным и некоррупционным», сказал он.