Видео. Татарстанские дайверы готовятся к очередному мировому рекорду

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Татарстанские дайверы – члены республиканского отделения Русского географического общества – готовятся к очередному рекорду. Они намерены дольше всех в мире проработать в холодной воде подо льдом.

Тренировочные погружения уже идут. Лагерь разбит на Изумрудном озере под Юдино. Именно здесь и планируется установить сам мировой рекорд.

«Мы готовимся к рекорду – самое долгое пребывание человека подо льдом. Тренировочные выезды проходят уже несколько месяцев. Наши ребята привыкают к суровым условиям. Тестируем наш лагерь – проверяем его к нашему рекорду», – поделился руководитель лагеря, известный дайвер Сергей Салеев.

Здесь есть все для комфорта: кухня, палатка для отдыха, палатка подготовки к погружению, медицинский блок, генератор, биотуалет, специальное оборудование. Татарстанцы предпочитают ходить под воду с оборудованием отечественного производства. Оно достойно показало себя во время погружений в Арктике и Антарктике.

«За несколько месяцев мы с ребятами уже начали тренироваться. Посещаем спортивный зал – составили специальную методику. По питанию определенная методика у нас, по физическим упражнениям», – сообщил Салеев.

Этот выезд – генеральный, он должен выявить все недостатки лагеря, показать, что нужно еще докупить или привезти к тому моменту, когда дело дойдет до рекордного погружения.

«Зима у нас вот только-только наступила – вместе с Новым годом. Потому у нас появилась возможность у себя в Казани приступить к подготовке к рекордному подледному погружению», – пошутил на тему погоды руководитель подводной части подготовки Максим Астахов.

Сам дайвер с огромным стажем, обладатель целого ряда мировых рекордов решил не пропускать и это погружение. Пойдет под лед в составе одной из двух двоек.

«Как всегда, это будет испытание самих себя и российского оборудования, с которым мы уже несколько лет погружаемся. Мы даем рекомендации инженерам, которые разрабатывают это оборудование», – рассказал о задачах погружения Астахов.

Во время рекордного погружения на дне будет собран подводный тренировочный полигон. Сколько времени это займет, пока сложно сказать. Может быть, семь часов, может, восемь. Стоит отметить, что во время первого тренировочного погружения работа подо льдом шла 4,5 часа – уже рекорд: так долго под ледяным панцирем еще никто не работал.

У дайверов есть мечта – сохранить этот полигон, не разбирать после установления рекорда. Они уже обратились с просьбой к Правительству РТ и руководству республики, а также в мэрию Казани создать на этом озере постоянный подводный тренировочный комплекс.

«Такие полигоны есть, но эти полигоны являются закрытыми. Они предназначаются для военных водолазов. Мы хотим сделать это более доступным для рядовых, рекреационных дайверов», – поделился Астахов.

Место и глубина (от 5 до 12 метров – прим. Т-и) расположения придонных препятствий не создадут угрозы для отдыхающих летом. А продуманная схема будет безопасна для начинающих дайверов, уверяют члены Татарстанского отделения РГО.

На рекорд пойдут две двойки – Максим Астахов, Руслан Гильфанов, Игорь Артемьев и Денис Решетов. Помогать им будут еще как минимум восемь человек.

«На рекорд выходим в феврале месяце. Точную дату пока не можем сказать – все будет зависеть от погоды. Но и само рекордное погружение будет своего рода тренировкой. Впереди планируем Арктику. Но пока так далеко забегать не будем», – приоткрыл еще одну тайну Максим Астахов.

Лагерь на берегу Юдинского карьера простоит еще пару дней. Затем – снова спортзалы, добор оборудования, подготовка. Но уже сейчас дайверы уверены, что все получится.