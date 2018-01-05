Участок трассы в Чистопольском районе РТ, где произошло смертельное ДТП, исправен

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Участок трассы Казань — Оренбург, на котором сегодня произошло смертельное ДТП, был полностью исправен и отвечал всем нормам. Сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На данный момент движение на участке, где произошла авария, полностью проходит в штатном режиме. В результате осмотра места ДТП специалисты ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» недостатков транспортно-эксплуатационного участка дороги не выявили.

Напомним, сегодня в 13.42 очевидцы сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 о лобовом столкновении. Как оказалось, на территории Чистопольского района РТ лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Митсубиси Лансер».

33-летний водитель и 37-летняя женщина-пассажир, которые ехали в «Ладе», погибли на месте аварии. Травмы различной степени тяжести получили три человека, которые ехали в «Митсубиси» – 32-летний и 26-летний мужчины из Лениногорского района, а также 35-летняя женщина из Казани. Все они доставлены в Чистопольскую ЦРБ.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость исходя из погодных и дорожных условий.