Программа «Зима в парках» представила казанцам новую татарскую музыку

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Концерт новой татарской музыки в сквере Аксенова в Казани сегодня прошел без Ильгиза Шайхразиева. Перед зрителями выступили Гульназ Батталова, трио «Болгар кызлары», Альбина Маклакова, танцевальный ансамбль «Сайдаш», рэп-группы «АЛТАН» и К-Ru. Полуторачасовое мероприятие вели Нурбек Батулла и Ислам Валиев.

Концерт был организован лейблом Yummy Music в рамках новогодней программы «Зима в парках» Дирекции парков и скверов Казани. Руководитель лейбла Ильяс Гафаров объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» принцип подбора исполнителей.

«Мы позвали музыкантов, работающих в разных стилях. Зимой на открытом воздухе выступить с “живыми” музыкальными инструментами нельзя, они замерзают, а с электронной музыкой можно», – сказал Гафаров.

Он также отметил, что концерт является единственным представлением на татарском языке в рамках программы «Зима в парках».

«Друзья! Сообщите близким через “Телеграм” и “Ватсап”, пусть теплее оденутся и едут сюда, мы начинаем, – обратились ведущие к зрителям. – Сегодня здесь будет много живой музыки. Такое вы не услышите ни по ТНВ, ни по радио. Будет очень весело».

Кажется, собравшиеся прислушались к совету ведущих – через некоторое время людей в парке стало заметно больше.

Никто не ушел с мероприятия под предлогом холодной погоды. А тех, кто начал замерзать, отогревали бесплатным чаем с эчпочмаками и чак-чаком.

Люди в сквере Аксенова в этот вечер активно участвовали в интерактивных играх с ведущими, от приглашения выйти потанцевать не отказывались. Еще одна достойная внимания деталь – всего двое из числа зрителей сказали, что не знают татарского языка, а все остальные на приветствие ведущего на татарском отвечали аналогично и дали согласие на то, чтобы концерт шел на татарском.

Вечер состоял из душевных номеров. «Я ваш мир наполню радостью», – сказал Рустем К-Ru. «Все будет хорошо», – добавили ребята из «АЛТАНа». После оригинального танца номинанта национальной театральной премии «Золотая маска» Нурбека Батуллы зрители признали, что «земля потеплела».

Ближе к концу представления ведущие раздали собравшимся листы с текстом песни «Туган тел» на слова Габдуллы Тукая. Концерт завершился совместным исполнением этого неофициального гимна татарского народа гостями праздника и участниками концертной программы.