Челнинец взял в аренду автомобиль и продал его

(Набережные Челны, 5 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец украл арендованный автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и угодил в колонию, сообщили в городском суде.

Мужчина к краже подготовился тщательно. В Интернете заказал фальшивые паспорт и водительское удостоверение. Затем связался с компанией, которая предоставляет в аренду автомобили, и высказал желание взять машину напрокат. По просьбе администратора он отправил по «WhatsApp» копии документов. И в назначенный час пришел забирать технику.

Компания предоставила арендатору не только ключи от автомобиля, но и страховой полис, и комплект предметов, которые могли бы пригодиться водителю в форс-мажорных обстоятельствах. Однако через некоторое время, после того как мужчина укатил на арендованном авто, в компании поняли, что форс-мажорные обстоятельства наступили у них. После подачи заявления в полицию, похитителя быстро нашли. Но машины при нем уже не было. Он ее успел продать.

Челнинский суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к году колонии общего режима. Однако после подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РТ срок его наказания уменьшился до 11 месяцев. А вопросы по возмещению нанесённого ущерба, который компания оценила в 630 тысяч рублей, суд предложил решать в порядке гражданского судопроизводства.