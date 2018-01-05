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Десять владельцев снегоходов оштрафованы в РТ за день совместного рейда с инспекторами ГИМС

5 января 2018, 18:00 , Фото: mchs.tatarstan.ru

Десять владельцев снегоходов оштрафованы в РТ за день совместного рейда с инспекторами ГИМС Спасателис следят за безопасностью зимних рыбаков в том числе и с воздуха — с помощью «беспилотника».
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Порядка десяти владельцев снегоходов оштрафованы за один день совместного рейда инспекторов ГИМС России по Татарстану, сотрудников Управления Гостехнадзора, полиции и Рыбнадзора, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Снегоходы очень популярны у рыбаков, более того, жители поселений, которые находятся у воды, и вовсе нашли способ заработка, подвозя на снегоходах не местных рыбаков к местам большого клева.

Совместный профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Республике Татарстан, Управления Гостехнадзора, полиции и Рыбнадзора по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах

Каждый снегоход должен быть зарегестрирован, а его водитель должен иметь права тракториста или тракториста-машиниста. Штраф за неправильное использование снегохода от 300 рублей до полутора тысяч.

Инспекторы ГИМС обнаружили большое скопление рыбаков и снегоходов в месте слияния Меши и Камы в районе села Ташкирмень с помощью «беспилотника». Лед там в толщину превышает 20 сантиметров.

Совместный профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Республике Татарстан, Управления Гостехнадзора, полиции и Рыбнадзора по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах

«Такие аппараты самолетного типа могут летать на дальность до 70 км и находиться в воздухе 3 часа. Местами на ряде водоемах еще наблюдается неоднородный лед. Наша задача выявить эти опасные места и предупредить об этом людей заранее. Кроме того, данный беспилотник может эффективно использоваться при поиске людей. Он оснащен цифровой камерой HD-разрешения и тепловизором. Таким образом, этот аппарат позволяет снизить время оперативного реагирования и быстрее оказать помощь человеку, попавшему в беду, – отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

Совместный профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Республике Татарстан, Управления Гостехнадзора, полиции и Рыбнадзора по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах

Инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и напомниил им об опасностях зимней рыбалки , а также о том, что опасно оставаться на льду в темное время суток и в моменты резкой перемены погоды.


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