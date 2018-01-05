Десять владельцев снегоходов оштрафованы в РТ за день совместного рейда с инспекторами ГИМС

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Порядка десяти владельцев снегоходов оштрафованы за один день совместного рейда инспекторов ГИМС России по Татарстану, сотрудников Управления Гостехнадзора, полиции и Рыбнадзора, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Снегоходы очень популярны у рыбаков, более того, жители поселений, которые находятся у воды, и вовсе нашли способ заработка, подвозя на снегоходах не местных рыбаков к местам большого клева.

Каждый снегоход должен быть зарегестрирован, а его водитель должен иметь права тракториста или тракториста-машиниста. Штраф за неправильное использование снегохода от 300 рублей до полутора тысяч.

Инспекторы ГИМС обнаружили большое скопление рыбаков и снегоходов в месте слияния Меши и Камы в районе села Ташкирмень с помощью «беспилотника». Лед там в толщину превышает 20 сантиметров.

«Такие аппараты самолетного типа могут летать на дальность до 70 км и находиться в воздухе 3 часа. Местами на ряде водоемах еще наблюдается неоднородный лед. Наша задача выявить эти опасные места и предупредить об этом людей заранее. Кроме того, данный беспилотник может эффективно использоваться при поиске людей. Он оснащен цифровой камерой HD-разрешения и тепловизором. Таким образом, этот аппарат позволяет снизить время оперативного реагирования и быстрее оказать помощь человеку, попавшему в беду, – отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

Инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и напомниил им об опасностях зимней рыбалки , а также о том, что опасно оставаться на льду в темное время суток и в моменты резкой перемены погоды.