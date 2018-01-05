Драмтеатр в Альметьевске представил новый репертуар для детей от трех лет

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Татарский драматический театр Альметьевска в рамках проекта «Я + театр» подготовил специальный репертуар для детей от трех лет на первый месяц нового года, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Детские постановки проходят ежедневно в полдень.

Сказка «Как прожить без взрослых» на русском языке была показана 3 и 4 января. 5 января для детей состоялась сказка «Пес Акбай и барашек». 6 января планируется показ спектакля «Водяная» (на русском языке), 7-го – «Времена года» (на русском языке), 8-го – «Ребята и чертята».

Также во время каникул театр приглашает своего зрителя от 12 лет на вечерние постановки.