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Культура

Драмтеатр в Альметьевске представил новый репертуар для детей от трех лет

5 января 2018, 21:14

6 января планируется показ спектакля «Водяная», 7-го – «Времена года», 8-го – «Ребята и чертята».
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Татарский драматический театр Альметьевска в рамках проекта «Я + театр» подготовил специальный репертуар для детей от трех лет на первый месяц нового года, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Детские постановки проходят ежедневно в полдень.

Сказка «Как прожить без взрослых» на русском языке была показана 3 и 4 января. 5 января для детей состоялась сказка «Пес Акбай и барашек». 6 января планируется показ спектакля «Водяная» (на русском языке), 7-го – «Времена года» (на русском языке), 8-го – «Ребята и чертята».

Также во время каникул театр приглашает своего зрителя от 12 лет на вечерние постановки.


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