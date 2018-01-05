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Политика

Пушков назвал «странным» прощание Порошенко с Россией

5 января 2018, 17:28

Пушков назвал «странным» прощание Порошенко с Россией Сенатор считает, что Президент Украины «никак не распрощается с Россией».
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Прощание Президента Украины Петра Порошенко с Россией, о котором он объявил сегодня, является странным, так как РФ остается главным торговым партнером страны. Об этом в своем Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко никак не распрощается с Россией – только об этом и говорит. А Россия по-прежнему – главный торговый партнер Украины. Странное прощание», – заявил Пушков (с аналогичным заявлением о прощании с Россией украинский лидер выступил в мае 2017 года – прим. Т-и).

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, зампред Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек выразил мнение, что стремление Президента Украины попрощаться с Россией не отражает реальные настроения украинского народа.


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