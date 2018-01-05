Актер из «Звездного пути» скончался в 33 года

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Актер Джон Пол Стюер скончался на 34-м году жизни, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Mirror.

Актер, который стал известен еще в юном возрасте, умер 1 января, но о его кончине стало известно только сейчас. Причины смерти не разглашаются.

Джон Пол Стюер родился в 1984 году и начал актерский путь в три года. Он сыграл в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» представителя расы клингонов Александра Роженко. Также он принимал участие в съемках сериалов «Грейс в огне» и «Чудесные годы».