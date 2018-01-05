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Подберезкин: Руководитель отеля на Мальдивах очень лестно отзывался о «Рубине»

5 января 2018, 16:56 , Фото: rubin-kazan.ru

Подберезкин: Руководитель отеля на Мальдивах очень лестно отзывался о «Рубине» Подберезкин намерен в «Рубине» влиться в коллектив, получать много игровой практики и доказывать свою состоятельность.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Руководитель одного из отелей на Мальдивах при упоминании России первым делом вспомнил казанский футбольный клуб «Рубин» и похвалил команду. Об этом в своем первом интервью клубному сайту заявил новичок Вячеслав Подберезкин.

«На Мальдивах когда был, играл в футбол. Там один из руководителей отеля очень лестно отзывался о “Рубине”. Первым делом он вспомнил этот клуб из России. Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался», – поделился Подберезкин.

По его словам, он обрадовался, когда ему поступило предложение перебраться в Казань.

«Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером, поэтому обрадовался. Позвонили агенты, сказали, что есть интерес, и договаривались об этом. Даже не раздумывал. Мне сказали – я согласился мгновенно», – отметил футболист.

Подберезкин обозначил свои первостепенные задачи в «Рубине», среди которых он назвал желание влиться в коллектив, получать много игровой практики и доказывать свою состоятельность.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин будет выступать за казанский «Рубин» на правах аренды.


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