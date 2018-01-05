Виновник страшного ДТП в Пестречинском районе РТ ехал в Вятские поляны

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Устроивший накануне страшное ДТП в Пестречинском районе РТ водитель «Хендэ Крета» вместе с пятилетним ребенком и беременной женщиной ехал в Вятские поляны Кировской области. Как установили сотрудники ГИБДД, на территорию Татарстана иномарка въехала из Республики Марий Эл.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера на трассе Казань — Шемордан произошла страшная авария. Иномарка выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с «Ладой» 14-й модели.

В «Хендэ» находились три человека, а в «Ладе» — четыре пассажира и водитель. В результате столкновения водитель и три пассажира «Лады» скончались на месте. Еще один пассажир, а тпкже водитель и пассажиры иномарки сейчас находятся в больнице. Причем ребенок и беременная женщина в крайне тяжелом состоянии.

«Тормозного пути не было совсем, это говорит о том, что водитель "Хендэ" до последнего надеялся своим умелым маневром, как ему казалось, избежать дорожно-транспортного происшествия. Водитель и пассажир на переднем сиденьи "Лады" были пристегнуты, однако шансов у них не было. Если бы ребёнок в иномарке был в детском кресле, то он бы получил меньше травм. Пассажиры ''Лады'' оставили детей дома и ехали в Казань посмотреть на праздник», – отметил начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Данных о том, с какой скоростью двигалась иномарка, у полицейских нет — приборная панель полностью уничтожена, а камеры превышения скорости не зафиксировали. Однако же в 12.30 камеры заметили авто на зеленодольской развязке, а уже через час он был на 63-м километре трассы Казань — Шемордан, где и произошла трагедия.

Также у сотрудников ГИБДД есть основания полагать, что выехавшую на встречку иномарку не пустили обратно в свою полосу другие машины. Водители и «Хендэ», и «Лады» пытались уйти от столкновения, и оба выехали на обочину.