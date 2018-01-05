Смертельное ДТП в Чистопольском районе произошло из-за водителя «Лады», который вылетел на встречку

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Смертельная авария в Чистопольском районе произошла из-за водителя «Лады», который вылетел на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на 145-м километре трассы Казань – Оренбург лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Митсубиси Лансер». Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте.

По информации МВД по РТ, водитель «Лады», обгоняя впереди идущую машину, выехал на встречку. Там столкнулся по касательной с «Ладой Калиной», которая ехала навстречу, после чего лоб в лоб влетел в «Митсубиси Лансер». После лобового удара «Лада» въехала еще и в «Ладу Гранту».

«Лада Калина» после касательного столкновения улетела в кювет.

Водитель и два пассажира «Митсубиси» госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.