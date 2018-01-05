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В Казани 29-летний парень ограбил в подъезде пожилого мужчину и украл трубы

5 января 2018, 16:21 , Фото: Салават Камалетдинов

В Казани 29-летний парень ограбил в подъезде пожилого мужчину и украл трубы Оперативники установили, что злоумышленник поджидал свою жертву около дома.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Полицейские Казани задержали 29-летнего парня, который напал в подъезде на 52-летнего мужчину и украл у него 20 тысяч рублей. В процессе следственных действий выяснилось, что чуть раньше злоумышленник украл трубы и сдал их в пункт приема металла. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как установили оперативники, изучив камеры наблюдения, парень поджидал свою жертву на улице, около дома по улице Декабристов. Вместе с пожилым мужчиной он вошел в подъезд и, угрожая ему, вытащил из его кармана деньги.

Стражи порядка задержали злоумышленника в короткие сроки. Парень нигде не работает и уже имеет судимости. Также выяснилось, что до ограбления пожилого мужчины, он забрался в помещение в Московском районе и украл оттуда трубы, которые потом сдал в пункт приема металла. Московский суд арестовал подозреваемого.


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