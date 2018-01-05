Исполком Челнов уменьшил плату за наем жилья

(Набережные Челны, 5 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов утвердил жилищные тарифы на 2018 год. При этом он уменьшил плату за наем жилья.

Надо отметить, что жилищные тарифы практически не изменились. Они остались на уровне тарифов, действовавших в городе с июля 2017 года. Единственное изменение коснулось тарифа за наем жилья. В наступившем году обладатели социального, неприватизированного жилья будут платить по 5,58 рубля за кв. метр. В прошлом году платили по 5 рублей 95 копеек за «квадрат», что на 37 копеек больше нынешней цены.

По остальным статьям расценки не изменились, о чем ранее предупреждала заместитель руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Альфия Романова. Правда, по ее предположению, должна была вырасти плата за вывоз твердых бытовых отходов. Однако, судя по цифрам, этого не произошло. Но в постановлении исполкома Автограда оговаривается, что тариф на вывоз ТБО действителен до заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так что перемены в этой части еще впереди.