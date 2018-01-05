В Чистопольском районе два человека погибли в лобовом столкновениии двух авто

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Авария с погибшими произошла на трассе в Чистопольском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 13.42 очевидцы сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 о лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Казань – Оренбург.

«Лада» и «Митсубиси Лансер» влетели лоб в лоб друг другу.

На место выехали сотрудники ПСЧ №67, ЗПСО №3, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

33-летний водитель и 37-летняя женщина-пассажир, которые ехали в «Ладе», погибли на месте аварии.

Пожарные и спасатели извлекли из разбитого авто тела погибших, передали их полицейским. После чего отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы те не загорелись.

Травмы различной степени тяжести получили три человека, которые ехали в «Митсубиси» – 32-летний и 26-летний мужчины из Лениногорского района, а также 35-летняя женщина из Казани. Все они доставлены в Чистопольскую ЦРБ.