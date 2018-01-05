Театры Камала и Кариева в Старо-Татарской слободе проводят новогодние утренники на татарском языке

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Татарский театр юного зрителя им. Габдуллы Кариева и Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала участвуют в фестивале «Зима в парках». Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил директор театра Кариева Мансур Ярмиев.

«На Старой Татарской слободе ежедневно ставим спектакли на татарском языке, организуем интерактивные игры. К нам также присоединился театр Камала. Вчера с нами был актер Камаловского театра, народный артист Татарстана и России Ренат Тазетдинов», — рассказал он.

Новогодние представления, включающие спектакли и интерактивные игры, в Старо-Татарской слободе будут проходить ежедневно до 8 января.

В парках Казани продолжается новогодняя программа «Зима в парках», организованная Дирекцией парков и скверов.