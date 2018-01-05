В праздничные дни с казанских дворов вывезли мусора больше на 15 процентов

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). За время новогодних праздников в Казани с территорий жилых домов в целом вывезли и утилизировали 76,3 тыс. кубометров мусора, что в среднем на 15 процентов больше, чем в непраздничные дни, сообщается на портале казанской мэрии.

Сегодня состоялась инспекция работы служб жилищно-коммунального комплекса по вывозу отходов с дворов. Участники выездного совещания осмотрели дворы по адресам: пр. Х. Ямашева, 74, 76 и пр. Ф. Амирхана, 2а, а также территорию домов № № 2, 4, 6, 8 по ул. Кайбицкой.

Период новогодних праздников для работников сферы ЖКХ обычно является одним из самых напряженных. На уборке придомовых территорий и внутриквартальных проездов ежедневно работают до 1 тыс. 523 дворников и используется 111 единиц спецтехники.

В первый день нового года мусор вывозили в дежурном режиме, а начиная со второго числа — в рабочем, сообщил заместитель руководителя исполкома — председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.

Больше всего отходов было зафиксировано 31 декабря, когда мусора было вывезено практически в 2 раза больше, чем в обычные дни, сказал он.

Вместе с работами по санитарному содержанию придомовых территорий проводится очистка кровель от снеговых шапок и наледи, говорится в сообщении на сайте мэрии.