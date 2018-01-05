Казанская учительница выиграла в новогоднюю лотерею теленка

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Педагог татарского языка из Казани Гульназ Хайруллина выиграла в новогоднюю лотерею сертификат на теленка. Розыгрыш лотереи состоялся 5 января на площади перед Дворцом земледельцев во время праздничных гуляний.

Гульназ Хайруллина работает учителем в казанской школе № 42. Она пришла на народные гуляния вместе с мужем и 13-летним сыном Айдаром.

«Я участвую в розыгрыше лотереи первый раз в жизни. Лотерейный билет мне подарил друг на Новый год. Я даже не думала, что что-то выиграю. Считаю, что мне очень повезло, очень этому рада. Теленка отдам родителям, они живут в Апастово», — сообщила счастливая обладательница главного приза.

Забирать живой подарок семья Хайруллиных будет в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Буинского района. Организаторами праздничных мероприятий возле Дворца земледельцев в Казани выступили главное Управление ветеринарии Кабинета министров РТ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Самые активные участники творческих и спортивных конкурсов во время праздничных гуляний получили билеты новогодней лотереи.

«Участвую в подобном розыгрыше первый раз. Отправлю барашка в деревню Куркачи к родственникам. Резать животное не буду — жалко», — сообщил другой победитель лотереи, сотрудник Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Эмиль Шагимуллин.

Всего в лотерею было разыграно более сотни подарков, в том числе 50 живых призов. Обладатели счастливых билетов получили гусей, петухов, индюков, четырех козочек и двух племенных баранов. Розыгрыш праздничной лотереи длился полтора часа. Новые хозяева домашних животных, с которыми пообщалась корреспондент ИА «Татар-информ», сказали, что не собираются их убивать, а отправят к родственникам в деревню.