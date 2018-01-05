«Нефтехимик» начал новый год с поражения в Риге

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» в первом матче чемпионата КХЛ в 2018 году проиграл рижскому «Динамо» со счетом 1:2, упустив возможность вновь догнать «Ак Барс» по очкам. Рижане обе свои шайбы забросили в большинстве.

Матч в Риге начался через полтора часа после завершения игры «Торпедо» — «Ак Барс» (3:7). В случае успеха нижнекамцы вновь могли догнать казанцев по набранным очкам, что им не удалось.

Но нижнекамцы успешно начали игру в столице Латвии. Уже через 173 секунды после первого вбрасывания шайба влетела в ворота «Динамо». Первое звено гостей закрутило скоростную атаку в чужой зоне. Андрей Нестрашил от борта сделал передачу в центр на свободного Олега Пигановича, чей кистевой бросок стал неприятным сюрпризом для голкипера рижан Яниса Калниньша, 0:1. Игра сразу обострилась. Жесткие столкновения и стычки пошли одна за другой. И вот на 9-й минуте новичок «Нефтехимика» нападающий Никита Филатов жестко встретил у борта рижского коллегу по амплуа Микса Индрашиса, попал коленом в колено, нанеся травму сопернику. В итоге Филатов получил удаление до конца матча.

Но ответную шайбу динамовцы забросили только в начале второго периода, когда гости остались в меньшинстве. Арбитры посчитали, что, выйдя из ворот к бортику за шайбой, голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов нарушил правила — в данном случае «атака соперника, не владеющего шайбой». И через 41 секунду трибуны ликовали — Френк Разгалс в столпотворении у ворот гостей оказался самым хладнокровным и добил шайбу в сетку, 1:1. А в середине периода, когда за «выброс шайбы» был удален нападающий гостей Богдан Якимов, рижане вторично реализовали большинство, управившись на этот раз еще быстрее, за 22 секунды. Канадский гол: Карл Столлери бросил от синей линии, а Брэндон Макмиллан ловко подправил шайбу на пятачке, 2:1.

В третьем периоде рижане трижды оставались в меньшинстве, но гости не смогли реализовать численное преимущество. На предпоследней минуте основного времени нижнекамцы заменили голкипера на шестого полевого игрока, но уйти от поражения «Нефтехимику» не удалось.

После 47 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 82 очка, четвертое место на «Востоке». В следующем туре 6 января нижнекамцы сыграют в Череповце с «Северсталью».

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: Разгалс (24), Макмиллан (30) — Пиганович (3). Штраф: 12-35.