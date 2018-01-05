Летные испытания нового «Белого лебедя» Ту-160 запланированы на начало 2018 года

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Первый стратегический ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления его производства в Казани, должен подняться в воздух в начале этого года, сообщает «Итерфакс-АВН» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

«На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела», — сказал собеседник информагентства.

Церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию прошла 16 ноября на Казанском авиазаводе им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

Сейчас в Казани ведутся работы по восстановлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 в глубоко модернизированном варианте Ту-160М2.

Первый вылет строевого самолета Ту-160М2 запланирован на 2019 год, его серийное производство может начаться в 2020 — 2021 годах, сообщалось ранее. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолетов, говорится в сообщении информагентства.