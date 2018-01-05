В Казани сотрудники полиции провели рейды против преступлений среди несовершеннолетних

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Казани сотрудники полиции провели рейды, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Мероприятия провели в парках, скверах, в торгово-развлекательных центрах и на остановках общественного транспорта с целью защитить несовершеннолетних от преступных посягательств, выявить и устранить факты безнадзорности и административных правонарушений.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы посетили семьи, которые состоят на профилактическом учете. Особое внимание они уделили несовершеннолетним, склонным к совершению антиобщественных деяний, ведущим беспризорный образ жизни.

На данный момент все материалы по административным правонарушениям направлены в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.