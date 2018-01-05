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В российской столице начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 января 2018, 14:10

Волонтеры планируют открыть сегодня пункты сбора подписей минимум в 15 городах России.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Москве начали работу пять точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в Президенты действующего лидера страны Владимира Путина, сообщает «Интерфакс». 

Всего в пятницу собираются открыть сбор подписей не менее чем в 15 российских городах, сообщили представители движения «Волонтеры Победы» в интервью ИА «Интерфакс».

«Всего в Москве пять точек работает у нас, где волонтеры собирают подписи. Сбор подписей происходит простым образом, нет никакой агитации, никаких громкоговорителей или мегафонов. Просто стоят ребята-волонтеры, у них есть баннер, на котором написано имя (кандидата), и небольшая стоечка, чтобы можно было писать данные в подписные листы», — сказал пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

На каждой точке работает несколько волонтеров, которые сами захотели участвовать в сборе подписей, сказал Лукьянчиков. Работать точки будут с 11:00 до 19:00, добавил он.

Первые пункты сбора подписей открылись сегодня в Хабаровске.


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