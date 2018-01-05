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В Казани состоится благотворительный рождественский концерт

5 января 2018, 12:50 , Фото: http://tatmitropolia.ru

В Казани состоится благотворительный рождественский концерт Концерт состоится 8 января в 11:00 в храме преподобного Серафима Саровского по улице Генерала Сафиуллина, 7.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Казани пройдет благотворительный рождественский концерт приходского любительского хора «Распев», сообщается на сайте Казанской епархии.

Концерт состоится 8 января в 11:00 в храме преподобного Серафима Саровского по улице Генерала Сафиуллина, 7. 

Мероприятие направлено на поддержку строительства нового стационара казанского хосписа. Все пожертвования передадут в Фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой.

Произведения, посвященные Рождеству Христову, исполнят богослужебный хор, хор прихожан и детско-юношеская группа хора.


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