В Казани состоится благотворительный рождественский концерт

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Казани пройдет благотворительный рождественский концерт приходского любительского хора «Распев», сообщается на сайте Казанской епархии.
Концерт состоится 8 января в 11:00 в храме преподобного Серафима Саровского по улице Генерала Сафиуллина, 7.
Мероприятие направлено на поддержку строительства нового стационара казанского хосписа. Все пожертвования передадут в Фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой.
Произведения, посвященные Рождеству Христову, исполнят богослужебный хор, хор прихожан и детско-юношеская группа хора.