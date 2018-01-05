В Казани перед Дворцом земледельцев проходят народные гуляния

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новогодние гуляния «В мире животных» для жителей и гостей столицы Татарстана проходят 5 января в Казани возле Дворца земледельцев. Участников праздника угощают горячим пловом и шурпой из говядины, приглашают принять участие в спортивных и творческих конкурсах.

Концертную программу открыл первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. Он поздравил гостей праздника с Новым годом, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

«Сегодня вы в гостях у животноводов Татарстана. Вы многое здесь увидите, прокатитесь на лошадях и санках. Участников праздничной лотереи ждут живые призы. Желаю всем весело отдохнуть!» — сказал Титов.

Несмотря на морозную погоду, людей на площади возле Дворца земледельцев собралось немало. Перед гостями выступают популярные артисты татарской эстрады Расим Низамов и Айгуль Рахимова, творческие коллективы из Высокогорского района и Набережных Челнов. Малышей развлекают аниматоры в костюмах разных животных, Дед Мороз катает ребят на лошадях, активные участники конкурсов и зимних забав получают подарки.

Жительница поселка Высокая гора Гульшат Мингазова узнала о празднике из рекламы по телевизору. На народные гуляния она приехала с двумя маленькими детьми и коллегами по работе. Женщина работает бухгалтером в частной компании.

«Настроение отличное! Очень интересная программа для детей, призы и конкурсы. Мой младший сын рассказал стихотворение Деду Морозу, принял участие в конкурсе и заработал в подарок фонарик. Сейчас собираемся пить горячий чай и прокатимся на лошадях», — поделилась планами Гульшат Мингазова.

Новогодние и рождественские праздничные мероприятия в эти дни проходят во всех парках и скверах для гостей и жителей Казани по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Перед Дворцом земледельцев сегодня также выступят представители Федерации собаководов РТ и ростовые куклы, рассказал заместитель начальника главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Айрат Гараев. Благодаря горячему угощению на площадке никто не замерзнет.

«Мы поставили громадный казан на 600 литров, а это 4 тысячи порций шурпы из баранины, которой угощаем бесплатно всех желающих. Также предлагаем блины с горячим чаем, плов. Люди могут приобрести в шатрах валенки, изделия народного промысла», — отметил собеседник ИА «Татар-информ».

Организаторами праздничных мероприятий возле Дворца земледельцев в Казани выступают главное Управление ветеринарии Кабинета министров РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Праздничная программа рассчитана на три часа. Самые активные участники творческих и спортивных мероприятий получают билеты новогодней лотереи, главным призом которой является теленок.