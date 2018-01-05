Умер вызвавший возмущение Хрущева художник Владимир Янкилевский

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На 80-м году жизни скончался художник Владимир Янкилевский — он был родоначальником московского концептуализма, пишет «Лента.Ру».
До своего 80-летнего юбилея художник не дожил полутора месяцев. О смерти Янкилевского рассказал Алек Эпштейн, который работает в Центре изучения и развития современного искусства. Эпштейн стал автором книги о художнике.
Янкилевский известен во всем мире, его работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Центре Жоржа Помпиду, Дрезденской национальной галерее и других.
В 1962 году Владимир Янкилевский принимал участие в выставке авангардистов, которая вызвала возмущение Никиты Хрущева.