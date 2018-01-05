(Набережные Челны, 5 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ГИБДД Нижнекамска разыскивает водителя сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП, сообщает отдел пропаганды нижнекамской автоинспекции.

ДТП произошло 1 января в 15.30 на проспекте Химиков, напротив дома № 22. Неустановленный водитель на автомобиле темного цвета наехал на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. Мальчик с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Очевидцев происшествия просят позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району по телефонам в Нижнекамсе: (8-855) 39-20-00 или 39-15-92. Анонимность гарантируется.